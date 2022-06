Résultat des législatives à Orsay - Election 2022 (91400) [PUBLIE]

12/06/22 23:49

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Orsay. À Orsay, les électeurs votant dans la 5ème circonscription de l'Essonne ont pris parti pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cédric Villani a réuni 46% des voix. Il ressort devant Paul Midy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Michel Bournat (Les Républicains) qui décrochent respectivement 29% et 11% des voix. Reste à déterminer si les électeurs des 9 autres communes rattachées à la 5ème circonscription de l'Essonne feront les mêmes choix que ceux d'Orsay. La participation s'établit à 62% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 6 861 votants.

L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Lors des législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 63,38% au premier tour des électeurs d'Orsay, contre un taux de participation de 53,27% au dernier round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.

Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Orsay dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Orsay, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote au 1er tour de l'élection avec 35,26% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,13%. Arrivaient ensuite Yannick Jadot à 9,04% et Marine Le Pen avec 7,87%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Orsay. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 9,04% et 2,44% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 36,61% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Orsay, devant Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Le fondateur de "La France Insoumise" et le candidat du pôle écologiste avaient obtenu 25% et 9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Orsay avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 82% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 18% des suffrages. Les votants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants d'Orsay ( Essonne ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.