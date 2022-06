Résultat de la législative à Ottmarsheim : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ottmarsheim dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ottmarsheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ottmarsheim. En direct 18:46 - La nuance Mélenchon s'était placée en 3e position à Ottmarsheim la semaine passée La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 23,12% à Ottmarsheim avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote d'Ottmarsheim, les voix qui s'étaient finalement portées sur la coalition de gauche lors du premier tour étaient pourtant de 15,99% la semaine passée. La Nupes avait ainsi terminé dans les trois premiers. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Ottmarsheim ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs d'Ottmarsheim ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 30,77% des suffrages. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 29,35% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 15,99% des votes. 13:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Ottmarsheim reste l'abstention Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des scrutins antérieurs ? Lors des dernières législatives, sur les 1478 personnes en âge de voter à Ottmarsheim, 40,66% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 35,99% pour le deuxième tour. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012. 10:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Ottmarsheim Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Ottmarsheim vont être communiqués assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche 19 juin, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, puis pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Ottmarsheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ottmarsheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Christelle Ritz Rassemblement National Bruno Fuchs Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Ottmarsheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ottmarsheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ottmarsheim Bruno Fuchs (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,17% 29,35% Christelle Ritz (Ballotage) Rassemblement National 25,25% 30,77% Léonie Hebert Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,27% 15,99% Laurent Roth Régionaliste 4,62% 3,04% Sylvain Marcelli Reconquête ! 4,53% 5,67% Anne Gerhart Divers centre 4,34% 3,24% Hugo Tarantola Ecologistes 2,12% 2,02% Pascal Blum Ecologistes 2,10% 1,82% Romuald Lourenço Droite souverainiste 1,67% 1,62% Stephane Barth Ecologistes 1,30% 2,02% Nathalie Mulot Divers extrême gauche 0,75% 0,81% Mireille Karlen-Debève Régionaliste 0,60% 1,42% Guillaume Sevin Divers droite 0,53% 1,01% Dimitri Breiner Divers 0,37% 0,20% Yvan Zill Divers centre 0,35% 1,01% Pascal Beaussart Droite souverainiste 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Ottmarsheim Taux de participation 40,42% 35,92% Taux d'abstention 59,58% 64,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 2,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,59% Nombre de votants 38 179 509

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Ottmarsheim. L'abstention atteint 64% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 908 non-votants. Christelle Ritz a effectivement engrangé 31% des voix au sein de la commune. Bruno Fuchs (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Léonie Hebert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 29% et 16% des voix. Reste à déterminer si les citoyens des 38 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription du Haut-Rhin feront les mêmes choix que ceux d'Ottmarsheim.

Législatives 2022 à Ottmarsheim : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34% des voix au premier tour à Ottmarsheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Ottmarsheim avec 57% des voix, abandonnant donc 43% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans le pays, les 1 980 citoyens d'Ottmarsheim (68) seront invités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.