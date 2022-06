Résultat de la législative à Ousse : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ousse dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:57

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ousse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ousse. En direct 18:57 - La 2e marche à Ousse pour la coalition de gauche Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 28,37% à Ousse avant les élections législatives. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits d'Ousse ont pourtant accordé 25,53% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV-PC il y a une semaine, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Ousse ? A l'occasion du premier round, dimanche 12 juin, les électeurs d'Ousse ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a engrangé 33,24% des voix. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à 25,53% et 19,64% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Ousse, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Pendant les précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 51,71% au sein d'Ousse au premier tour, à comparer avec une abstention de 42,0% au second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le député d'Ousse sera élu ce 19 juin C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Ousse, avec le 2e round dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes qui se présentent pour devenir député. Les 1347 habitants d'Ousse ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Bureau unique).

Résultats des législatives 2022 à Ousse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ousse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Cécile Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Paul Mattei Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Ousse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ousse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ousse Jean-Paul Mattei (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,20% 33,24% Cécile Faure (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,47% 25,53% Frédérique Joint Rassemblement National 16,44% 19,64% Emilie Lassus-David Divers 7,79% 6,87% Marc Gairin Reconquête ! 6,66% 6,31% Jacques Mauhourat Ecologistes 3,73% 3,65% Lucien Civiletti Divers 1,49% 2,10% Cyrille Marconi Divers extrême gauche 1,42% 0,70% Tiphanie Senmartin-Laurent Ecologistes 1,41% 1,26% Patrick Cescau Régionaliste 1,38% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Ousse Taux de participation 53,65% 54,29% Taux d'abstention 46,35% 45,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72% 0,54% Nombre de votants 44 586 734

Le résultat de l'élection législative à Ousse a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Les 1352 habitants d'Ousse votant dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 1er tour des élections législatives 2022. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 46% (734 votants). Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques peut encore basculer si les électeurs des 89 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux d'Ousse. Dans la commune, Jean-Paul Mattei a accumulé 33% des votes. Il devance Cécile Faure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédérique Joint (Rassemblement National) qui décrochent 26% et 20% des voix.

Législatives 2022 à Ousse : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales vivant à Ousse (64) seront incités à participer aux législatives comme partout en France. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 29,6% des votes au premier tour à Ousse. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,1% et 19,0% des votes. Le choix des électeurs d'Ousse était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60,6% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 39,4% des suffrages.