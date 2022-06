Résultat de la législative à Ouveillan : en direct

12/06/22 19:22

10 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription d'Ouveillan ce dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 1857 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette première étape.

L'étude des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,03% au premier tour dans la commune à Ouveillan, à comparer avec une abstention de 47,03% pour le tour deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

Lors de la dernière échéance, à Ouveillan, Marine Le Pen accostait en tête au premier tour de l'élection avec 30,61% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,86%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,12% et Jean Lassalle, quatrième à 7,76%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement modifier ce tableau lors des législatives à Ouveillan ce dimanche. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

Dans les 2 bureaux de vote d'Ouveillan, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 18,12% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,68% et 1,78% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 22,58% à Ouveillan pour ce premier tour des législatives.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30,6% des votes au premier tour à Ouveillan. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,9% et 18,1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ouveillan grâce à 57,5% des votes, cédant par conséquent 42,5% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Ouveillan (11590) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.