Résultat de la législative à Paimpol : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Paimpol sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - À Paimpol, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le chef de l'Etat avait obtenu 33,98% des voix à Paimpol, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 18,24% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,36% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des dernières semaines boulverseront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Paimpol ? L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Paimpol. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 76,71% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,72% au premier tour, soit 4 827 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Paimpol en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 7 513 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les législatives de 2017, sur les 6 161 personnes en âge de voter à Paimpol, 58,77% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 53,82% pour le second round. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Paimpol pour ces législatives 2022 Pour ces législatives à Paimpol, les 7 bureaux de vote (de Salle des Fêtes à Ferme de Kernoa) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit un peu plus que dans le reste du pays en moyenne.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Paimpol comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Sandrine Castek Rassemblement National Yann Guéguen Divers extrême gauche Vincent Le Meaux Divers gauche Eric Poder Régionaliste Yves Jezequel Les Républicains Mael Piepers Ecologistes Sylvie Gioux Ecologistes Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Marielle Vicet Divers Trefina Kerrain Régionaliste Bernard Germain Reconquête ! Carine Weber Divers extrême gauche Erwann Leclerc Droite souverainiste Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Paimpol : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Paimpol ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34.0% des suffrages au premier tour à Paimpol, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ex-députée européenne avaient obtenu 20.4% et 18.2% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Paimpol gratifié de 68.7% des votes, cédant ainsi 31.3% des votes à Marine Le Pen.