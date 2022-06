Résultat de la législative à Palaja : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Palaja dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Palaja sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Palaja. En direct 18:07 - Le bloc des Insoumis pas si loin à Palaja Le bloc de gauche pouvait espérer glaner 26,58% à Palaja avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 27,25% des suffrages lors de la première manche des législatives. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Palaja ? La candidature Rassemblement National a rassemblé 28,79% des voix au soir du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 27,25% des suffrages. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 26,22% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention à Palaja va-t-elle encore augmenter lors du 2e tour des législatives 2022 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 42,45% des électeurs à Palaja avaient boudé les urnes. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 84,11% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote. Le taux de participation était de 86,25% au premier tour, ce qui représentait 1787 personnes. 10:30 - On vote ce 19 juin à Palaja pour le 2ème tour des élections législatives 2022 Pour cette seconde étape des élections législatives à Palaja, les 2 bureaux de vote (de Mairie à Restaurant Scolaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2072 votants à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Palaja - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Palaja aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Christophe Barthès Rassemblement National Sophie Courrière Calmon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Palaja - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Palaja

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Palaja Christophe Barthès (Ballotage) Rassemblement National 32,80% 28,79% Sophie Courrière Calmon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,15% 27,25% Danièle Hérin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,98% 26,22% Laurent Perez Les Républicains 5,17% 7,37% Axel Roulliaux Reconquête ! 4,74% 4,63% Laure-Nelly Amalric Ecologistes 2,99% 2,74% Nicole Gadrat Divers extrême gauche 1,52% 0,60% Patricia Dandeu Ecologistes 1,36% 0,69% Gilbert Biasoli Droite souverainiste 1,29% 1,71% Juliette Sikora Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Palaja Taux de participation 50,65% 57,55% Taux d'abstention 49,35% 42,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,67% Nombre de votants 49 877 1 200

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Palaja. À Palaja, les électeurs rattachés à la 1ère circonscription de l'Aude ont jeté leur dévolu sur le candidat Rassemblement National. Reste encore à déterminer si les électeurs des 113 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de l'Aude voteront comme ceux de Palaja. Au sein de la ville, Christophe Barthès a enregistré 29% des votes. Il devance Sophie Courrière Calmon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Danièle Hérin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 27% et 26% des suffrages. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 58% (soit 1 200 votants).

Législatives 2022 à Palaja : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 27,4% des voix au premier tour à Palaja. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,1% et 18,5% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en décrochant 50,0% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 50,0% des voix exprimés lors des résultats. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Palaja (11570) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France.