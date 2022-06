Avec un score de 35,36% des suffrages au 1er tour à Péchabou, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant ce 2e tour des élections législatives 2022. Son postulant a donc ce 19 juin. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 21,62%, 9,43%, 2,82% et 3,21% en avril. Ce sont donc 37,08% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Péchabou.

Vers un succès électoral pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Péchabou ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Péchabou. Au soir du premier tour, dimanche 12 juin, les citoyens de Péchabou ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a recueilli 35,36% des votes. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 34,99% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National glane 10,22% des votes.