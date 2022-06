Résultat de la législative à Pennautier : 2e tour en direct

En direct

18:04 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à Pennautier Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Pennautier, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant cette 2ème étape des élections législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce dimanche. Ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,8%, 3,02%, 3,22% et 2,3% en avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 27,34% à Pennautier pour ces légilsatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Pennautier ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Rassemblement National a obtenu 32,02% des votes pour le 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent dans l'ordre 26,81% et 21,28% des suffrages.

13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Pennautier ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Pendant les législatives de 2017, 46,54% des personnes habilitées à participer à une élection à Pennautier avaient pris part au scrutin au tour deux, en d’autres termes seulement 848 votants s'étaient rendus dans les bureaux de vote.