Résultat de la législative à Pennautier : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pennautier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel résultat aux législatives de Pennautier pour le bloc de gauche ? Dans les 2 bureaux de vote de Pennautier, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 18,8% des suffrages en avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,02% et 3,22% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 25,04% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Pennautier. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Pennautier ? A la dernière présidentielle, à Pennautier, Marine Le Pen terminait en première position avec 30,44% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,51%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,8% et Éric Zemmour à 10,06%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ce tableau lors des législatives à Pennautier. Or les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Pennautier La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Pennautier. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les tarifs du pétrole et du gaz sont notamment capables de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Pennautier. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 978 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,17% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,13% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Pennautier quels étaient les chiffres de la participation à Pennautier en 2017 ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,89% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pennautier, contre un taux de participation de 46,54% pour le deuxième round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Pennautier 10 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Pennautier ce dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures au niveau du reste du pays. Les 1978 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Pennautier

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pennautier comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Axel Roulliaux Reconquête ! Laure-Nelly Amalric Ecologistes Patricia Dandeu Ecologistes Juliette Sikora Divers Gilbert Biasoli Droite souverainiste Christophe Barthès Rassemblement National Nicole Gadrat Divers extrême gauche Laurent Perez Les Républicains Sophie Courrière Calmon Nouvelle union populaire écologique et sociale Danièle Hérin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Pennautier : les enjeux

Les électeurs de Pennautier (11) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des votes au premier tour à Pennautier, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21% et 19% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pennautier grâce à 56% des votes, laissant donc 44% des suffrages à Emmanuel Macron.