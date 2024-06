Résultat des législatives à Percy-en-Normandie : l'élection 2024 en direct

12:06 - Abstention à Percy-en-Normandie : quelles perspectives pour les élections législatives ?

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. Lors des européennes du mois de juin 2024, 47,57% des personnes aptes à voter à Percy-en-Normandie avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,23% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,79% au premier tour. Au second tour, 52,92% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.