Résultat des législatives à Percy-en-Normandie - Election 2022 (50410) [PUBLIE]

Résultat des législatives à Percy-en-Normandie - Election 2022 (50410)

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Percy-en-Normandie

Le résultat des élections législatives 2022 à Percy-en-Normandie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Percy-en-Normandie Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 50,59% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 14,73% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 13,45% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 15,80% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 1,71% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 0,85% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 0,85% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 0,85% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Percy-en-Normandie Taux de participation 49,44% 51,21% Taux d'abstention 50,56% 48,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,94% Nombre de votants 43 271 956

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Percy-en-Normandie. Au sein de la 1ère circonscription de la Manche, les 1867 électeurs de Percy-en-Normandie ont choisi la candidature Les Républicains. Le niveau de la participation parmi les habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 51% (soit 911 non-votants). Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 123 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Manche. Philippe Gosselin a rassemblé 51% des suffrages au niveau de la ville. Franck Simon (Rassemblement National) reçoit 16% des suffrages. Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 15% des votes.

Législatives 2022 à Percy-en-Normandie : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37% des voix au premier tour à Percy-en-Normandie. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des suffrages. Le choix des citoyens de Percy-en-Normandie était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (57% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 43% des suffrages. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité de remporter une majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a recueillies dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Percy-en-Normandie (50) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.