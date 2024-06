Résultat des législatives à Pérignat-lès-Sarliève : l'élection 2024 en direct

12:05 - C'est le moment de voter à Pérignat-lès-Sarliève pour les élections législatives

Le niveau de participation constituera l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 à Pérignat-lès-Sarliève. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,81% au premier tour. Au second tour, 48,65% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Pérignat-lès-Sarliève cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 412 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,07% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,23% au second tour.