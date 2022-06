Résultat des législatives à Pérignat-lès-Sarliève - Election 2022 (63170) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Pérignat-lès-Sarliève. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de suffrages auprès des 2412 électeurs de Pérignat-lès-Sarliève votant dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme. Le taux de participation s'établit à 53% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 1 129 non-votants). Delphine Lingemann a engrangé 39% des voix. Elle arrive devant Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Florence Dubessy (Les Républicains) qui obtiennent dans l'ordre 24% et 16% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Pérignat-lès-Sarliève. Les électeurs de 97 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme.