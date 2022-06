Résultat de la législative à Perros-Guirec : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Perros-Guirec sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Perros-Guirec ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines rejailliront sans doute sur le résultat des législatives à Perros-Guirec au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Lors de la présidentielle 2022, à Perros-Guirec, Emmanuel Macron figurait à la première position au premier tour de l'élection avec 36,53% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,25%, puis Marine Le Pen à 14,89% et Éric Zemmour avec 7,03%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Perros-Guirec demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Perros-Guirec, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui grève le budget des foyers français combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine pourraient détourner l'attention des électeurs de Perros-Guirec (22700) de leur devoir civique. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,52% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 77,35% au premier tour, ce qui représentait 5 611 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Perros-Guirec, la participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des élections législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, sur les 7 103 inscrits sur les listes électorales à Perros-Guirec, 56,61% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,75% pour le dernier round. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Perros-Guirec Pour ces élections législatives de 2022 à Perros-Guirec, les 8 bureaux de vote (de Bureau 1 Ecole du Centre Ville à Bureau 8 Gymnase de Kerabram) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit un peu plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Perros-Guirec comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Sandrine Castek Rassemblement National Yann Guéguen Divers extrême gauche Vincent Le Meaux Divers gauche Eric Poder Régionaliste Yves Jezequel Les Républicains Mael Piepers Ecologistes Sylvie Gioux Ecologistes Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Marielle Vicet Divers Trefina Kerrain Régionaliste Bernard Germain Reconquête ! Carine Weber Divers extrême gauche Erwann Leclerc Droite souverainiste Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Perros-Guirec : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36,5% des suffrages au premier tour à Perros-Guirec, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 18,3% et 14,9% des votes. Le choix des votants de Perros-Guirec était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71,3% des votes), laissant ainsi 28,7% des voix à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Perros-Guirec seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat favoriseront-ils ?