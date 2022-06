Résultat de la législative à Pierrelatte : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pierrelatte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - À Pierrelatte, des sondages tout aussi valables ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Pierrelatte. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Avec 32,52% des votes, au 1er round à Pierrelatte cette fois, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à la dernière élection suprême. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 22,06%, au-dessus de Emmanuel Macron à 19,0% et Éric Zemmour à 9,7%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Pierrelatte demeure l'abstention À Pierrelatte, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure d'éloigner les habitants de Pierrelatte (26700) des urnes. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 9 727 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,14% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 25,57% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Pierrelatte ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Pendant les dernières élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 44,78% au premier tour des électeurs de Pierrelatte, contre une participation de 39,53% pour le dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Pierrelatte pour ces législatives 2022 Les paramètres de ces législatives à Pierrelatte sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 10 candidats. Un nombre de candidats comparable à celui des autres circonscriptions de France. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Pierrelatte

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pierrelatte comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Lisette Pollet Rassemblement National Arnaud Alzat-Laly Droite souverainiste Thomas Battesti Reconquête ! Rémi Dubois Ecologistes Benoît Maclin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Reynaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Arnavon Les Républicains Mohamed Aissou Ecologistes Salim Bouziane Divers centre Guy Rat Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Pierrelatte : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Pierrelatte (26) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32,52% des voix au premier tour à Pierrelatte. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,06% et 19,00% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Pierrelatte avec 56,51% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 43,49% des voix.