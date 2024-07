Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul-Trois-Châteaux : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Paul-Trois-Châteaux, l'une des clés des législatives est immanquablement la participation. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Paul-Trois-Châteaux s'élevait à 73,67%. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 81% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,32% au deuxième tour, soit 5 396 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,33% au premier tour. Au second tour, 50,06% des citoyens se sont déplacés. La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est de nature à ramener les électeurs de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) dans les isoloirs.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Paul-Trois-Châteaux révèlent les tendances électorales

Quel impact aura la population de Saint-Paul-Trois-Châteaux sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 406 habitants/km² et un taux de chômage de 14,18%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,63%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 697 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,49%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,03%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Paul-Trois-Châteaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,23% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.