Résultat de la législative à Plan-d'Orgon : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Plan-d'Orgon dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plan-d'Orgon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - Les infos clés des législatives à Plan-d'Orgon C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Plan-d'Orgon, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 2626 votants de Plan-d'Orgon ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Plan-d'Orgon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plan-d'Orgon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Bernard Reynès Les Républicains Anne Testut Divers extrême gauche Tanguy Vernay Divers Simone Charin Droite souverainiste Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia Oukkal Divers centre Nicolas Lapeyre Ecologistes Sandrine Klein Ecologistes Mounia Banderier-Zahir Divers gauche Romain Baubry Rassemblement National Audrey Marchand Reconquête !

Législatives 2022 à Plan-d'Orgon : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37.01% des voix au premier tour à Plan-d'Orgon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18.56% et 16.60% des suffrages. Le choix des citoyens de Plan-d'Orgon était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61.26% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38.74% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de Plan-d'Orgon seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?