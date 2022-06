Résultat de la législative à Plan-de-Cuques : en direct

En direct

17:11 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Plan-de-Cuques ? Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Plan-de-Cuques avec 34,96% des suffrages, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 22,46%, surclassant Éric Zemmour à 14,87% et Jean-Luc Mélenchon à 11,45%. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir la situation à Plan-de-Cuques. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Plan-de-Cuques L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux de participation à Plan-de-Cuques. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient entre autres inciter les habitants de Plan-de-Cuques (13380) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,2% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 75,76% au premier tour, soit 7 512 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux législatives à Plan-de-Cuques ? Au cours des élections passées, les 11 581 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 61,91% des personnes aptes à voter à Plan-de-Cuques avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 55,8% au deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.