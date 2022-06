En direct

20:03 - Quel résultat à Plaudren pour le bloc de gauche ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Plaudren comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,88% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,35% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 21,3% à Plaudren pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Plaudren, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces mouvements des ultimes semaines rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Plaudren. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Plaudren, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 30,84% des voix, devant Marine Le Pen à 29,52%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,88% et Yannick Jadot à 5,35%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Plaudren demeure la participation À Plaudren, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 18,23% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 19,96% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Plaudren (56420).

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Plaudren ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, le taux de participation avait représenté 52,91% au premier tour des votants de Plaudren, contre un taux de participation de 42,92% au second round.