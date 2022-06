Résultat de la législative à Pleumeur-Bodou : en direct

12/06/22 10:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pleumeur-Bodou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - Les électeurs de Pleumeur-Bodou ont jusqu'à 18 heures pour voter Les résultats des législatives 2022 à Pleumeur-Bodou vont vraisemblablement être proclamés peu de temps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez rapidement qui des 14 candidats est qualifié pour le 2me tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Pleumeur-Bodou

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pleumeur-Bodou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Sandrine Castek Rassemblement National Yann Guéguen Divers extrême gauche Vincent Le Meaux Divers gauche Eric Poder Régionaliste Yves Jezequel Les Républicains Mael Piepers Ecologistes Sylvie Gioux Ecologistes Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Marielle Vicet Divers Trefina Kerrain Régionaliste Bernard Germain Reconquête ! Carine Weber Divers extrême gauche Erwann Leclerc Droite souverainiste Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Pleumeur-Bodou : les enjeux

Les électeurs de Pleumeur-Bodou (22560) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Pleumeur-Bodou, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 25% et 15% des votes. Le choix des habitants de Pleumeur-Bodou était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (72% des suffrages), cédant par conséquent 28% des votes à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?