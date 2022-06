Résultat de la législative à Ploubazlanec : en direct

En direct

19:21 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Ploubazlanec ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,87% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Ploubazlanec il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,0% et 2,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 26,36% à Ploubazlanec pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Ploubazlanec, des sondages tout aussi convaincants ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Ploubazlanec ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 32,62% des votes, au 1er round à Ploubazlanec cette fois, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,82%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,87% et Yannick Jadot à 6,0%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Ploubazlanec ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ploubazlanec, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 849 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,48% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 79,92% au premier tour, c'est-à-dire 2 277 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Ploubazlanec, la participation va-t-elle encore baisser aux législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 42,75% des électeurs de Ploubazlanec avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 39,05% au second round.