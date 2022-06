Résultat de la législative à Ploubezre : en direct

12/06/22 11:08

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de cette journée d'élections législatives à Ploubezre, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice 14 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel prétendant à l'hémicycle les électeurs vivant à Ploubezre placeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27,85% des suffrages au premier tour à Ploubezre, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et la finaliste de la dernière présidentielle avaient obtenu 23,42% et 19,80% des suffrages. Le choix des habitants de Ploubezre était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,58% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 35,42% des voix.