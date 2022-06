Résultat de la législative à Plouézec : en direct

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plouézec sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Plouézec ? Les éléments clés de ces élections législatives à Plouézec sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 14 candidats. Un niveau supérieur à celui des autres circonscriptions du pays. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Plouézec

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plouézec comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Sandrine Castek Rassemblement National Yann Guéguen Divers extrême gauche Vincent Le Meaux Divers gauche Eric Poder Régionaliste Yves Jezequel Les Républicains Mael Piepers Ecologistes Sylvie Gioux Ecologistes Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Marielle Vicet Divers Trefina Kerrain Régionaliste Bernard Germain Reconquête ! Carine Weber Divers extrême gauche Erwann Leclerc Droite souverainiste Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Plouézec : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Plouézec (22470) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29,3% des suffrages au premier tour à Plouézec, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,8% et 20,5% des votes. Le choix des administrés de Plouézec était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61,3% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 38,7% des suffrages. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?