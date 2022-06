Résultat des législatives à Pommiers - Election 2022 (69480) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Pommiers

Le résultat des élections législatives 2022 à Pommiers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Pommiers est tombé. Au niveau de la 9ème circonscription du Rhône, les citoyens de Pommiers ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ambroise Méjean a obtenu 33% des suffrages dans la commune. Il arrive devant Alexandre Portier (Les Républicains) et Mylène Dune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 26% et 15% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 56% (soit 886 non-votants). Attention : le résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône peut encore évoluer si les électeurs des 64 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Pommiers.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pommiers Alexandre Portier Les Républicains 27,64% 25,58% Ambroise Méjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,06% 32,59% Mylène Dune Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 15,45% Rémi Berthoux Rassemblement National 18,23% 10,48% Claire de Guernon Reconquête ! 5,31% 8,26% Elodie Perrichon Ecologistes 2,88% 4,09% Alexandre Chavanne Régionaliste 1,56% 1,78% Maguy Girerd Droite souverainiste 1,09% 1,15% Chantal Helly Divers extrême gauche 0,66% 0,53% Delphine Baïda Divers 0,32% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Pommiers Taux de participation 48,98% 56,38% Taux d'abstention 51,02% 43,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 1,48% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,17% Nombre de votants 47 338 1 145

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pommiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Pour la gauche, les 11,62% de Jean-Luc Mélenchon à Pommiers font saliver Les votants de Pommiers avaient livré 11,62% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,19% et 1,44% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 20,25% à Pommiers pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Pommiers ? A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Pommiers, Emmanuel Macron finissait en tête avec 41,5% des voix, devant Marine Le Pen à 14,07%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 11,62% et Éric Zemmour à 10,54%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront peut-être la situation lors des législatives dans la commune au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Pommiers L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Pommiers. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 81,23% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 84,07% au premier tour, ce qui représentait 1 704 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des électeurs de Pommiers du vote. 11:30 - À Pommiers quel était le taux de l'abstention à Pommiers en 2017 ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Au moment des dernières législatives, parmi les 1 861 inscrits sur les listes électorales à Pommiers, 57,6% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 50,89% au tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Pommiers 10 candidats ont postulé dans la seule circonscription de Pommiers aujourd'hui, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre de candidatures proportionnel à celui du reste du pays. Les 2027 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir un favori pour cette 1re manche.

Législatives 2022 à Pommiers : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Pommiers seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les votants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 41,50% des suffrages au premier tour à Pommiers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 14,07% et 11,62% des votes. Le choix des habitants de Pommiers était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (69,64% des suffrages), cédant par conséquent à Marine Le Pen 30,36% des suffrages.