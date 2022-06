Résultat de la législative à Pont-de-Chéruy : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Pont-de-Chéruy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pont-de-Chéruy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:13 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Pont-de-Chéruy Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons suivre ce premier tour des législatives à Pont-de-Chéruy, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On dénombre 8 candidats dans la seule circonscription de la ville (soit un peu moins que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Pont-de-Chéruy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pont-de-Chéruy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Denise Gomez Divers extrême gauche Sylvie Holtz Droite souverainiste Annick Merle Les Républicains Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Elyas Maurad Divers gauche Amélie Jullien Reconquête ! Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Pont-de-Chéruy : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Pont-de-Chéruy (Isère) seront invités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 31% des voix au premier tour à Pont-de-Chéruy. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 28% et 19% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privée de finale, Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour en empochant 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 49% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ?