Résultat de la législative à Pont-de-Larn : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Pont-de-Larn ? Dans l'unique bureau de vote de Pont-de-Larn, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 12,85% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,71% et 2,39% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 17,95% à Pont-de-Larn pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Pont-de-Larn ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Pont-de-Larn, Marine Le Pen finissait en pôle position avec 28,2% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,99%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 12,85% et Éric Zemmour à 8,23%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront peut-être ce paysage lors des législatives dans la cité dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Pont-de-Larn À Pont-de-Larn, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des familles, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à détourner l'attention des habitants de Pont-de-Larn (81660) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 15,77% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Pont-de-Larn ? Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Lors des dernières élections législatives, sur les 2 278 inscrits sur les listes électorales à Pont-de-Larn, 48,81% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,81% au tour deux.