Résultat de la législative à Pont-Hébert : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pont-Hébert sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pont-Hébert. En direct 18:40 - Le bloc de gauche si près à Pont-Hébert Dans l'unique bureau de vote de Pont-Hébert, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au 1er tour de la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat Nupes avait enregistré 16,91% des suffrages dimanche dernier. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 12,22%, 3,99%, 1,73% et 2,86% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 20,8% à Pont-Hébert pour ce premier tour. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Pont-Hébert ? La candidature Les Républicains a collecté 43,68% des suffrages dimanche 12 juin pour le premier tour de la législative. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National ramassent dans l'ordre 16,91% et 16,51% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - À Pont-Hébert, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 80,97% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,5% au premier tour, soit 1185 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 49,64% des personnes en capacité de voter à Pont-Hébert avaient participé à l'élection. 10:30 - Le député de Pont-Hébert se dévoilera ce dimanche au terme des élections La ville de Pont-Hébert ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour se rendre à l'isoloir. Un sursis d'1 heure en comparaison de l'heure habituelle (18 h dans de nombreuses autres communes) acté par arrêté de la préfecture, pour inciter le plus grand nombre à participer. En moyenne, deux qualifiés se soumettent au vote pour le deuxième épisode de cette élection législative en France comme à Pont-Hébert. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Pont-Hébert - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pont-Hébert aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Gosselin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Pont-Hébert - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pont-Hébert

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pont-Hébert Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 43,68% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 16,91% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 15,18% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 16,51% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 2,13% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,33% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,73% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 0,93% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 1,60% Participation au scrutin Circonscription Pont-Hébert Taux de participation 49,44% 49,64% Taux d'abstention 50,56% 50,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 0,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,26% Nombre de votants 43 271 759

Le résultat de l' élection législative à Pont-Hébert a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Pont-Hébert, les citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Manche ont jeté leur dévolu sur le représentant Les Républicains. Philippe Gosselin a réuni 44% des voix au sein de la commune. Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Franck Simon (Rassemblement National) captent dans l'ordre 17% et 17% des suffrages. Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 123 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche. La participation s'établit à 50% des habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription (770 non-votants).

Législatives 2022 à Pont-Hébert : les enjeux

Les électeurs de Pont-Hébert prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des suffrages au premier tour à Pont-Hébert. Le président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 12% des votes. Le choix des citoyens de Pont-Hébert était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 43% des votes. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?