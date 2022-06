Résultat de la législative à Pont-Saint-Vincent : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pont-Saint-Vincent sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pont-Saint-Vincent. En direct 18:42 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a sept jours dans la commune ? La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 29,15% à Pont-Saint-Vincent avant ces légilsatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription, ce chiffre a inévitablement alimenté la gauche lors du premier tour des législatives il y a sept jours et devrait encore bousculer le second tour aujourd'hui. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Pont-Saint-Vincent ? La candidature Divers gauche a collecté 46,66% des suffrages à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Rassemblement National recueille 23,16% des votes. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 15,5% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Pont-Saint-Vincent Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 29,52% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 28,04% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 43,83% des personnes aptes à voter à Pont-Saint-Vincent avaient pris part à l'élection. 10:30 - Deuxième tour des élections à Pont-Saint-Vincent ce 19 juin ! C'est donc reparti pour ces élections législatives à Pont-Saint-Vincent, avec la 2e étape en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés qui bataillent pour devenir député. Les 1416 habitants de Pont-Saint-Vincent ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Pont-Saint-Vincent - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pont-Saint-Vincent aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Philippe Morenvillier Rassemblement National Dominique Potier Divers gauche

Résultats des législatives 2022 à Pont-Saint-Vincent - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pont-Saint-Vincent

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pont-Saint-Vincent Dominique Potier (Ballotage) Divers gauche 43,97% 46,66% Philippe Morenvillier (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 23,16% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 15,50% Yannick François Les Républicains 4,65% 2,45% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 3,26% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 4,08% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 3,59% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 1,31% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Pont-Saint-Vincent Taux de participation 48,38% 43,83% Taux d'abstention 51,62% 56,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,32% Nombre de votants 37 953 622

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative à Pont-Saint-Vincent. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle : 179 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle s'établit à 56%, ce qui représente 797 non-votants. Dominique Potier a effectivement rassemblé 47% des votes. En seconde position, Philippe Morenvillier (Rassemblement National) récupère 23% des votes. Enfin, Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 16% des voix.

Législatives 2022 à Pont-Saint-Vincent : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Pont-Saint-Vincent reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,6% des voix au premier tour à Pont-Saint-Vincent. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,0% et 21,3% des voix. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 50,5% des votes face à Marine Le Pen (49,5%). Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.