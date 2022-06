Résultat des législatives à Pont-Sainte-Marie - Election 2022 (10150) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Pont-Sainte-Marie

Le résultat des élections législatives 2022 à Pont-Sainte-Marie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Aube

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pont-Sainte-Marie Jordan Guitton (Ballotage) Rassemblement National 36,31% 26,67% Grégory Besson-Moreau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,24% 28,69% Stéphanie Fraenkel Les Républicains 16,21% 13,92% Laurent Spagnesi Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,51% 21,15% Hervé Giacomoni Reconquête ! 3,52% 4,43% Marie-Elisabeth Canaud Divers 2,81% 2,72% Lionel Paillard Divers extrême gauche 1,37% 1,01% Lydie Pieplu Divers centre 1,03% 1,40% Participation au scrutin Circonscription Pont-Sainte-Marie Taux de participation 49,72% 44,48% Taux d'abstention 50,28% 55,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 1,06% Nombre de votants 32 087 1 325

Le résultat de la législative 2022 à Pont-Sainte-Marie est tombé. Au sein de la 1ère circonscription de l'Aube, les habitants de Pont-Sainte-Marie ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 56% des électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale. Au sein de la ville, Grégory Besson-Moreau a engrangé 29% des votes. Il est suivi par Jordan Guitton (Rassemblement National) et Laurent Spagnesi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent respectivement 27% et 21% des suffrages. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aube peut toujours évoluer si les électeurs des 217 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Pont-Sainte-Marie.

Législatives 2022 à Pont-Sainte-Marie : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30,2% des voix au premier tour à Pont-Sainte-Marie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,6% et 19,5% des voix. Le choix des habitants de Pont-Sainte-Marie était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,8% des suffrages), laissant par conséquent 42,2% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour obtenir la majorité à l'Assemblée ? Les inscrits sur les listes électorales de Pont-Sainte-Marie (10150) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.