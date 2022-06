Résultat de la législative à Pontivy : en direct

À Pontivy, Emmanuel Macron finissait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 34,39% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 20,12%. Arrivaient ensuite, avec 17,89%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,75%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières heures modifieront probablement la donne lors des législatives à Pontivy au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Pontivy. La situation géopolitique actuelle est de nature à impacter le pourcentage de participation à Pontivy. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,84% au niveau de la ville, contre une participation de 73,15% au premier tour, soit 6 940 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des législatives à Pontivy ?

Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, durant les législatives, parmi les 9 293 personnes en âge de voter à Pontivy, 54,88% avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 45,72% pour le second tour.