Résultat de la législative à Porcieu-Amblagnieu : 2e tour en direct

En direct

18:58 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la commune ? La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,74% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans l'unique bureau de vote de Porcieu-Amblagnieu. Mais ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,47%, 2,71%, 1,11% et 1,81% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 20,1% à Porcieu-Amblagnieu pour ce premier tour.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Porcieu-Amblagnieu ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire, comme à Porcieu-Amblagnieu. La candidature Rassemblement National a rassemblé 28,0% des votes dimanche 12 juin pour le 1er round des législatives. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à 26,96% et 20,35% des suffrages.

13:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Porcieu-Amblagnieu ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 1276 personnes aptes à participer à une élection à Porcieu-Amblagnieu avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 40,52%), contre un taux de participation de 37,46% pour le round numéro deux.