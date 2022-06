Résultat de la législative à Pornic : en direct

17:10 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Pornic ?

Au précédent scrutin, à Pornic, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier tour de l'élection présidentielle avec 36,93% des voix, devant Marine Le Pen à 16,81%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,01% et Éric Zemmour à 7,54%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront peut-être remettre en question la situation lors des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.