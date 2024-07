Résultat des législatives 2024 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ?

La participation constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 71,09%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,38% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 79,59% au premier tour, soit 5 605 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,85% au premier tour et 46,62% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.