Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Saint-Hilaire-de-Chaléons, quels peuvent être les reports des voix en faveur de la gauche ? L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a récolté 28,06% des votes au niveau de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Hilaire-de-Chaléons, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 27,82% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 30,78% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 54,64% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 16 points à Saint-Hilaire-de-Chaléons Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Saint-Hilaire-de-Chaléons entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Hilaire-de-Chaléons Le nombre de bulletins en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives à l'époque à Saint-Hilaire-de-Chaléons, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 20,19% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,78% pour Hélène Macon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,64%. Hélène Macon s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 36,71% pour le RN à Saint-Hilaire-de-Chaléons aux élections législatives Grâce à 36,71% des votes, Bastian Maldiney (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Hilaire-de-Chaléons, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Hélène Macon (Nouveau Front populaire) et Jean-Michel Brard (Divers droite) avec respectivement 27,82% et 27,65% des votants. C'est en revanche Jean-Michel Brard qui s'imposait, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 32,63% devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Saint-Hilaire-de-Chaléons ? Au cours des dernières élections, les 2 400 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Chaléons a atteint 29,18%, en dessous de celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 47,41% des personnes en capacité de voter à Saint-Hilaire-de-Chaléons avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,24% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Hilaire-de-Chaléons lors du deuxième round des législatives ? À Saint-Hilaire-de-Chaléons, l'un des facteurs importants de ces législatives 2024 est sans nul doute le taux d'abstention. Le taux de participation à Saint-Hilaire-de-Chaléons s'élevait à 70,82% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,21% au premier tour et 47,1% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Hilaire-de-Chaléons ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 715 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 78,66% étaient allés voter, contre une participation de 77,34% au second tour, ce qui représentait 1 328 personnes.

17:29 - Saint-Hilaire-de-Chaléons : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Hilaire-de-Chaléons, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 48,19% de population active et une densité de population de 63 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,97% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (88,44%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 846 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,68%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-de-Chaléons mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,24% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.