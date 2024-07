Résultat des législatives 2024 à Saint-Étienne-de-Mer-Morte (44270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Étienne-de-Mer-Morte, quels seront les reports des voix de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus à l'échelle nationale sont un premier indice. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,95% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 25 points à Saint-Étienne-de-Mer-Morte L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 25 points à Saint-Étienne-de-Mer-Morte entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a des chances de l'emporter. Lors des dernières législatives à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,12% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 23,40% pour Yannick Haury (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,76%). Yannick Haury s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 45,1% pour le RN à Saint-Étienne-de-Mer-Morte aux élections législatives D'après les enquêtes rendues publiques depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Dimanche 30 juin, les citoyens de Saint-Étienne-de-Mer-Morte ont placé en tête Bastian Maldiney (Rassemblement National), qui a enregistré 45,1% des suffrages. En seconde position, Jean-Michel Brard (Divers droite) obtenait 27,58%. A la 3e position, Hélène Macon (Front populaire) recueillait 15,95% des électeurs. Les habitants passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas opté pour la même sensibilité politique que ceux de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique. Jean-Michel Brard s'y taillait la part du lion, avec cette fois 32,63% devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%.

19:21 - Scrutins à Saint-Étienne-de-Mer-Morte : quelles leçons tirer de la participation ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Étienne-de-Mer-Morte était de 32,66%, moins élevé que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 47,73% des électeurs de Saint-Étienne-de-Mer-Morte (44) avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,45% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Saint-Étienne-de-Mer-Morte lors du deuxième tour des législatives ? À Saint-Étienne-de-Mer-Morte, l'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Étienne-de-Mer-Morte était de 67,34%. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 150 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,7% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 76,0% au deuxième tour, ce qui représentait 874 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,69% au premier tour et 44,91% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Étienne-de-Mer-Morte aujourd'hui ? Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Saint-Étienne-de-Mer-Morte ?

17:29 - Saint-Étienne-de-Mer-Morte : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, les élections sont en cours. Avec ses 9,25% d'agriculteurs pour 1 742 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 71 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,08%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 34,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 43,88% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 161,63 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Saint-Étienne-de-Mer-Morte, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.