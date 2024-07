Résultat des législatives 2024 à Paulx (44270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Paulx, qui va récupérer les voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,39% des votes à Paulx. Un score qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,11%).

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Paulx ? Le nombre de bulletins du RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. La progression du RN se montre déjà forte à Paulx entre le score du parti nationaliste en 2022 (22,32%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,02%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour prévoir une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a des chances de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Paulx, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 22,32% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 25,23% pour Yannick Haury (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 62,91%. Yannick Haury conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 37,02% pour le RN à Paulx aux élections législatives Bastian Maldiney (Rassemblement National) a réuni 37,02% des voix à Paulx dimanche 30 juin, lors du 1er tour de la législative. Jean-Michel Brard (Divers droite) et Hélène Macon (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 34,61% et 19,39% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Jean-Michel Brard qui y arrivait en première place, avec cette fois 32,63% devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%. De quoi imposer un contexte différent aux électeurs de la zone au deuxième tour.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Paulx aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections antérieures ? Les chiffres montrent une participation de 67,58% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Paulx, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 49,05% des électeurs de Paulx s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 53,3% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Paulx ? À Paulx, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux de participation. Dans la localité, 67,58% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 382 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,75% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,62% au deuxième tour, soit 1 102 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,58% au premier tour et 46,47% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Paulx ? Le rejet de la politique en place est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Paulx.

17:29 - Démographie et politique à Paulx, un lien étroit Dans la ville de Paulx, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec 47,89% de population active et une densité de population de 54 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 6,97% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2023,49 € par mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 667 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,73%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,02%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Paulx mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,1% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.