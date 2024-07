Résultat des législatives 2024 aux Moutiers-en-Retz (44760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes aux Moutiers-en-Retz ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,42% des suffrages aux Moutiers-en-Retz. Un chiffre en baisse en comparaison des 26,72% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national favori aux Moutiers-en-Retz pour les législatives ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle progression aux Moutiers-en-Retz ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au clan macroniste il y a deux ans Le résultat de l'élection législative 2022 est aussi un élément précieux au moment du second tour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Yannick Haury (Ensemble ! - Majorité présidentielle) l'emportait au premier tour dans la ville des Moutiers-en-Retz, obtenant 28,18% des suffrages sur place. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 56,24% contre 43,76% pour les perdants. Yannick Haury conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les tendances avant le 2e tour des législatives 2024 aux Moutiers-en-Retz Pour le 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants des Moutiers-en-Retz ont placé en tête Jean-Michel Brard (Divers droite), à qui ils ont accordé 38,34% des voix. En deuxième place, Bastian Maldiney (Rassemblement National) recueillait 29,78%. Enfin, Hélène Macon (Nouveau Front populaire) recevait 24,42% des votants. C'est aussi Jean-Michel Brard qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 32,63%, devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%.

19:21 - Scrutins aux Moutiers-en-Retz : quelles conclusions tirer des taux de participation ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Comme noté dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives aux Moutiers-en-Retz a été de 23,91%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 40,47% des personnes en âge de participer à une élection aux Moutiers-en-Retz avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 38,48% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - 76,09% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives aux Moutiers-en-Retz Le niveau d'abstention constitue immanquablement un facteur décisif des législatives. La participation au premier tour des législatives 2024 aux Moutiers-en-Retz s'élevait à 76,09%. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 656 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,22% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 356 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 58,55% au premier tour. Au deuxième tour, 57,05% des électeurs se sont déplacés. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient ramener les citoyens des Moutiers-en-Retz dans les isoloirs.

17:29 - Les enjeux locaux des Moutiers-en-Retz : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population des Moutiers-en-Retz sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,42%. Le taux de familles possédant au moins une voiture (42,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 976 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,21%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 50,41%, comme aux Moutiers-en-Retz, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.