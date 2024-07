Résultat des législatives 2024 à Saint-Brevin-les-Pins : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est un facteur déterminant de ces élections législatives 2024. Le taux de participation à Saint-Brevin-les-Pins pour le premier tour des législatives 2024 était de 72,59%, dimanche dernier. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 78,68% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,69% au premier tour, c'est-à-dire 9 369 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,13% au premier tour. Au second tour, 53,1% des électeurs se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles sont de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Brevin-les-Pins.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Brevin-les-Pins façonne les résultats électoraux ?

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Brevin-les-Pins est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 14 411 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 951 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 13,22% des résidents sont des enfants, et 11,6% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 168 résidents étrangers, représentant 1,16% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2487,09 €/mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Saint-Brevin-les-Pins incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.