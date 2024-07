Résultat des législatives 2024 à Touvois (44650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Touvois ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a récolté un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Touvois, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,03% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 21,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 19 points à Touvois Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection des députés. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En tenant compte des reports de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Touvois ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence un enjeu pour le second tour de ces législatives 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Contrairement à la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives il y a deux ans à Touvois, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,76% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 25,18% pour Yannick Haury (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,00%. Yannick Haury conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche à Touvois ? Avec 42,29% des voix, Bastian Maldiney (Rassemblement National) a pris la pôle position à Touvois, le 30 juin 2024 au soir du premier round des élections législatives. Jean-Michel Brard (Divers droite) et Hélène Macon (Union de la gauche) suivaient grâce à 29,73% et 18,03% des électeurs à l'échelle municipale. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique, puisque c'est Jean-Michel Brard qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 32,63% devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%. De quoi installer un contexte différent aux électeurs de la zone au second tour.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Touvois ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. À Touvois, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a atteint 69,73%, plus élevé de 19 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 193 personnes en âge de voter à Touvois, 50,29% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 48,27% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Touvois, la participation a atteint 69,73% lors de la 1ère étape des élections législatives À Touvois, l'un des critères clés des élections législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Dans la localité, dimanche, 30,27% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,98% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 22,43% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 53,75% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Touvois ce soir ? Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Touvois ?

17:29 - Élections législatives à Touvois : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Touvois, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 913 habitants répartis dans 866 logements, cette commune présente une densité de 45 hab par km². Avec 96 entreprises, Touvois offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,72%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 190,51 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Touvois, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.