Résultat des législatives 2024 à Saint-Lumine-de-Coutais (44310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Saint-Lumine-de-Coutais ? L'autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. Le bloc a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Lumine-de-Coutais, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,13% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 23,47% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Lumine-de-Coutais Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble vainqueur aux dernières législatives à Saint-Lumine-de-Coutais Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de s'imposer. Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Saint-Lumine-de-Coutais à l'époque, lors des législatives, avec 21,88% au premier tour, contre 24,57% pour Yannick Haury (Ensemble !). Au deuxième round,c'est encore Yannick Haury qui va remporter le plus de votes, avec 54,57% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,43%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Grâce à 38,14% des voix, Bastian Maldiney (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Lumine-de-Coutais, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Jean-Michel Brard (Divers droite) récupérait 30,67%. Enfin, Hélène Macon (Front populaire) captait 21,13% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Jean-Michel Brard qui s'y imposait, avec cette fois 32,63% devant Bastian Maldiney avec 32,51% et Hélène Macon avec 26,36%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Saint-Lumine-de-Coutais un contexte différent pour le second tour dans la zone.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Saint-Lumine-de-Coutais ? L'observation des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Comme stipulé dans la précédente publication, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Saint-Lumine-de-Coutais a atteint 69,88%, plus forte de 16 points que celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation atteignait en effet 53,63% au niveau de Saint-Lumine-de-Coutais. La participation était de 50,91% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Lumine-de-Coutais, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément décisif Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Saint-Lumine-de-Coutais, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Lumine-de-Coutais était de 69,88%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,92% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,03% au premier tour, ce qui représentait 1 330 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,42% au premier tour. Au second tour, 48,39% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Lumine-de-Coutais aujourd'hui ?

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Lumine-de-Coutais : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Lumine-de-Coutais, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 357 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 237 foyers fiscaux. Dans la ville, 23,97% des résidents sont des enfants, et 15,98% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 37,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,4%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 995 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Lumine-de-Coutais, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.