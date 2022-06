Résultat de la législative à Pornichet : en direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pornichet ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Pornichet, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 38,29% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 15,35%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,21% et Valérie Pécresse à 8,3%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines infléchiront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.