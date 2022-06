Résultat des législatives à Port-Brillet - Election 2022 (53410) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Port-Brillet

Le résultat des élections législatives 2022 à Port-Brillet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Port-Brillet.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Port-Brillet Yannick Favennec (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 40,99% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 27,94% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 23,90% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 3,13% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 1,29% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 1,47% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,29% Participation au scrutin Circonscription Port-Brillet Taux de participation 47,90% 42,47% Taux d'abstention 52,10% 57,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 1,43% Nombre de votants 34 693 558

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Port-Brillet. Les 1314 électeurs de Port-Brillet votant dans la 3ème circonscription de la Mayenne se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention atteint 58% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Mayenne. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 98 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Port-Brillet. Yannick Favennec a rassemblé 41% des suffrages. En seconde position, Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 28% des votes. Annie Bell (Rassemblement National) capte 24% des voix.

Législatives 2022 à Port-Brillet : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Port-Brillet (53410) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29,9% des voix au premier tour à Port-Brillet. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,9% et 17,8% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en empochant 52,0% des suffrages face à Marine Le Pen (48,0%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?