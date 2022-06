Résultat des législatives à Port-Brillet - Election 2022 (53410) [DEFINITIF]

13/06/22 01:34

Résultats des législatives 2022 à Port-Brillet

Le résultat des élections législatives 2022 à Port-Brillet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Port-Brillet.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Port-Brillet est tombé. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 98 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Mayenne. La participation parmi les habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 42%, ce qui représente 558 votants. Dans la commune, Yannick Favennec a collecté 41% des voix. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 28% et 24% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Port-Brillet Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 40,99% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 27,94% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 23,90% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 3,13% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 1,29% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 1,47% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,29% Participation au scrutin Circonscription Port-Brillet Taux de participation 47,90% 42,47% Taux d'abstention 52,10% 57,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 1,43% Nombre de votants 34 693 558

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Port-Brillet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Port-Brillet ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,82% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Port-Brillet le dimanche 10 avril. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,7% et 2,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,19% à Port-Brillet pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Port-Brillet ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Port-Brillet, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 29,88% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 28,92%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,82% et Yannick Jadot à 4,7%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche un peu moins de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement modifier ce paysage à Port-Brillet. Or la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Port-Brillet À Port-Brillet, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, 25,46% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,32% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, seraient notamment capables de faire le jeu du pourcentage d'abstention à Port-Brillet (53410). 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Port-Brillet lors des élections législatives 2022 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 62,72% des personnes en âge de voter à Port-Brillet avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 52,14% pour le tour deux. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Port-Brillet Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de ce 1er volet des législatives à Port-Brillet, jusqu'à la publication des résultats. On trouve 7 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Port-Brillet : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Port-Brillet (53410) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29,9% des voix au premier tour à Port-Brillet. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,9% et 17,8% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en empochant 52,0% des suffrages face à Marine Le Pen (48,0%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?