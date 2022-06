Résultat de la législative à Porte-des-Bonnevaux : en direct

17:09 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Porte-des-Bonnevaux ?

L'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Porte-des-Bonnevaux. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles combinée avec les craintes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourraient potentiellement de faire baisser le taux de participation à Porte-des-Bonnevaux. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,96% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,52% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.