19:32 - Quel verdict pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Porte des Pierres Dorées ?

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Porte des Pierres Dorées comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait cumulé 14,09% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,54% et 1,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 21,4% à Porte des Pierres Dorées pour ces légilsatives.