Résultat de la législative à Portes-lès-Valence : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Portes-lès-Valence sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - À Portes-lès-Valence, des sondages aussi justes qu'en France ? Le chef de l'Etat avait obtenu 22,96% des voix à Portes-lès-Valence, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait atteint 29,4% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,33% (contre 22%). Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler ce tableau lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Portes-lès-Valence Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Portes-lès-Valence ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient de nature à relativiser l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Portes-lès-Valence (26800). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 500 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 72,85% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,96% au premier tour, c'est-à-dire 5 697 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Portes-lès-Valence ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. En 2017, pendant les élections législatives, 46,58% des inscrits sur les listes électorales de Portes-lès-Valence avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 41,62% au dernier round. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les habitants de Portes-lès-Valence ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre ce 1er tour des législatives 2022 à Portes-lès-Valence, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice 10 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Portes-lès-Valence

Les élections législatives 2022 auront lieu à Portes-lès-Valence comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Lisette Pollet Rassemblement National Arnaud Alzat-Laly Droite souverainiste Thomas Battesti Reconquête ! Rémi Dubois Ecologistes Benoît Maclin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Reynaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Arnavon Les Républicains Mohamed Aissou Ecologistes Salim Bouziane Divers centre Guy Rat Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Portes-lès-Valence : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix au premier tour à Portes-lès-Valence. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 22% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 10 817 citoyens de Portes-lès-Valence (Drôme) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022.