Résultat des législatives à Prahecq - Election 2022 (79230) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Prahecq

Le résultat des élections législatives 2022 à Prahecq est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Prahecq est tombé. Dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, les 1666 habitants de Prahecq ont choisi le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bastien Marchive a effectivement accumulé 32% des suffrages à l'échelle de la ville. François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guillaume Chiche (Divers centre) ramassent respectivement 26% et 22% des suffrages. Les citoyens des 57 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Prahecq ? Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres s'élève à 50%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Prahecq Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 32,11% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 25,98% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 22,18% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 11,27% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,31% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 3,19% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 1,35% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Prahecq Taux de participation 51,12% 50,00% Taux d'abstention 48,88% 50,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,72% Nombre de votants 46 474 833

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prahecq sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Que vont décider les supporters de gauche à Prahecq ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Prahecq, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. L'Insoumis avait cumulé 18,97% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,36% et 3,14% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 27,47% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - À Prahecq, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Prahecq dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Avec 36,88% des suffrages, au premier round à Prahecq cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 20,12%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,97% et Yannick Jadot à 5,36%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Prahecq ? À Prahecq, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 21,94% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,88% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Prahecq. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Prahecq ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 240 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, 1 622 inscrits sur les listes électorales de Prahecq avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,94%). La participation était de 42,17% pour le deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Prahecq pour ces législatives 2022 La ville de Prahecq ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Prahecq soit légèrement moins que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Prahecq : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Prahecq (79) seront incités à contribuer aux législatives comme partout en France. Vers quel candidat iront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 37% des voix au premier tour à Prahecq, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 19% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Prahecq avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 68% des suffrages, laissant par conséquent à Marine Le Pen 32% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ?