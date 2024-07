Résultat des législatives 2024 à Champdeniers (79220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Champdeniers, qui vont choisir les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a glané un peu plus de 28% des votes à l'échelle de la France soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Champdeniers, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,45% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Champdeniers aux législatives 2022 Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette législative 2024. La progression du RN semble déjà puissante à Champdeniers entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (22,12%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,32%), de l'ordre de 13 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison des élections de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour envisager une installation durable du parti sur place, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Champdeniers ? Cette hiérarchie établie dimanche dernier est logiquement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Champdeniers, le RN arrivait aussi à la deuxième place sur le podium, 22,12% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,44% pour Bastien Marchive (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 55,53%. Bastien Marchive conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les données avant le 2e tour, un indice pour les législatives 2024 à Champdeniers Bastien Marchive (Divers centre) a obtenu 38,68% des votes à Champdeniers le 30 juin 2024, au soir du 1er tour des élections législatives. En deuxième place, Dorothée Champeau (Rassemblement National) captait 35,32%. De son côté, Nathalie Lanzi (Nouveau Front populaire) recueillait 24,45% des électeurs. C'est aussi Bastien Marchive qui arrivait sur la première marche dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Champdeniers ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Champdeniers a connu un taux d'abstention de 33,72%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 51,32% des votants de Champdeniers (79). L'abstention était de 49,49% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Champdeniers, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 sera un élément important L'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Champdeniers s'élevait à 33,72%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 210 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,38% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,12% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,38% au premier tour et 55,4% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français pourrait entre autres ramener les citoyens de Champdeniers (79220) dans les isoloirs.

17:29 - Champdeniers : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et le profil socio-économique de Champdeniers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 16,49% des résidents sont des enfants, et 13,52% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 565 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,22%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Champdeniers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,06% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.