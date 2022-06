Résultat de la législative à Puylaurens : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Puylaurens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Puylaurens Les caractéristiques de ces législatives à Puylaurens sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour limiter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Puylaurens

Les élections législatives 2022 auront lieu à Puylaurens comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Tarn

Tête de liste Liste Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale Ophélie Balestan Ecologistes Virginie Callejon Rassemblement National Christelle Cabanis Parti radical de gauche Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandra Rey Divers Chantal Tressens Divers extrême gauche Guilhem Carayon Les Républicains Pierre Laporte Divers droite Laura Ponce Reconquête ! Claire Dauge Régionaliste

Législatives 2022 à Puylaurens : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Puylaurens (Tarn) seront incités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 26,3% des suffrages au premier tour à Puylaurens, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et celui qui fit office de 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 21,6% et 19,3% des suffrages. Le choix des citoyens de Puylaurens était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (50,3% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 49,7% des votes.