12/06/22 23:03

Le résultat des élections législatives 2022 à Quarouble est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 21ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative à Quarouble. Les 2479 habitants de Quarouble votant dans la 21ème circonscription du Nord ont désigné la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Quarouble. Les habitants de 19 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 21ème circonscription du Nord. Dans la commune, Océane Valentin a rassemblé 42% des voix. Béatrice Descamps (Divers droite) et Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 32% et 18% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 60%, ce qui représente 1 490 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quarouble Béatrice Descamps Divers droite 35,43% 32,10% Océane Valentin Rassemblement National 28,62% 41,56% Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,48% 17,59% Laurent Lasselin Divers droite 3,29% 1,23% Corinne Lairé Reconquête ! 3,28% 2,88% Ludovic Aubry Ecologistes 3,15% 1,95% Edith Weisshaupt Divers extrême gauche 1,58% 1,95% Elisabeth Serralta Droite souverainiste 1,17% 0,72% Participation au scrutin Circonscription Quarouble Taux de participation 41,89% 39,90% Taux d'abstention 58,11% 60,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,40% Nombre de votants 33 956 989

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Quarouble sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Quarouble ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,11% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Quarouble en avril. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,38% et 1,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total estimé à 17,5% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Quarouble ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance à Quarouble au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Or à Quarouble, Marine Le Pen avait terminé en pôle position de la dernière présidentielle avec 41,01% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 19,88%. On trouvait plus loin, avec 14,11%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,44%, Éric Zemmour. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Quarouble À Quarouble, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à inciter les habitants de Quarouble à se désintéresser du scrutin. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,22% dans la ville, contre une participation de 69,18% au premier tour, ce qui représentait 1 708 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Quarouble ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 2 522 inscrits sur les listes électorales à Quarouble, 63,16% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 60,82% pour le second round. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Quarouble ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de ce 1er volet des législatives à Quarouble, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Il y a 8 candidats dans l'unique circonscription de la cité (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Quarouble : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Quarouble seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 41,0% des votes au premier tour à Quarouble. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,9% et 14,1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Quarouble grâce à 63,1% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 36,9% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?